Хави: «В «Барсе» наступила эра без Месси. Сейчас мы не в том положении, чтобы брать трофеи»

высказался о ситуации в «Барселоне» после ухода .

– Если бы была книгой, то какой?

– Здесь есть элементы научной фантастики. Случаются ужасные моменты, как тогда, когда у нас не хватало игроков. То, что было в таблице в ноябре.

Нужно понимать, что наступила эра без Месси, поэтому необходимо сохранять терпение. Сейчас мы не в том положении, чтобы брать трофеи. Но мы должны усилиться и играть смело. Нужно оставаться реалистами, проявляя храбрость, – сказал тренер «Барселоны».