Хави: «В «Барсе» наступила эра без Месси. Сейчас мы не в том положении, чтобы брать трофеи»

Хави высказался о ситуации в «Барселоне» после ухода Лионеля Месси.
– Если бы «Барселона» была книгой, то какой?
– Здесь есть элементы научной фантастики. Случаются ужасные моменты, как тогда, когда у нас не хватало игроков. То, что было в таблице в ноябре.
Нужно понимать, что наступила эра без Месси, поэтому необходимо сохранять терпение. Сейчас мы не в том положении, чтобы брать трофеи. Но мы должны усилиться и играть смело. Нужно оставаться реалистами, проявляя храбрость, – сказал тренер «Барселоны».