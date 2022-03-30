Министр спорта Британии о «Челси»: «Доносим до фанатов, что санкции против Абрамовича имеют последствия. Не все будет как прежде»

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон высказался о положении «Челси».

В связи с санкциями, введенными против владельца клуба , отдельные аспекты функционирования команды подверглись ограничениям.

«Мы должны с осторожностью проследить за тем, чтобы не было никаких дополнительных доходов.

Мы находимся в постоянном контакте с болельщиками «Челси» с целью дать четко понять, что Роман Абрамович попал под санкции, и это имеет последствия.

Мы постарались внести разумные изменения, чтобы болельщики продолжали иметь возможность взаимодействовать с клубом.

Но я с самого начала давал понять, что не все будет как прежде. Сейчас ситуация кардинально другая, поскольку против владельца клуба введены санкции», – сказал чиновник.

Санкции против Абрамовича бьют по «Челси»: зависла продажа клуба (ею займутся власти), невозможны трансферы и новые контракты