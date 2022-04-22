Воспитанник «Спартака» Руденко: «Глушаков взял надо мной шефство. Сказал ему, что буду болеть за ЦСКА в дерби»

Бывший нападающий признался, что болел за в дерби.

– Как вы расстались со «Спартаком»? Не было обиды на клуб?

– Какие могут быть обиды? Расстался и расстался. Я давно этого хотел. Слава богу, получилось. Я там и так засиделся.

– Был ли личный разговор с Ваноли перед уходом?

– Нет. Просто агент передал, что на меня не рассчитывают. Я говорю: «Понятно, ищите мне команду».

– Вы ушли свободным агентом, так?

– Да, у меня было полтора года контракта. Мы разорвали контракт по обоюдному согласию.

– Писали, что вы провалили медосмотр перед переходом в «Химки».

– Видел такое, но я ничего не проваливал. Да, у меня была операция в сентябре, но это не повлияло.

– Успели уже освоиться в команде?

– Да. Думаю, по играм видно. Я хорошо влился в коллектив, мне все нравится.

– ждал больше всех?

– Сейчас с ним больше общаемся, в «Спартаке» все-таки вместе играли. Можно сказать, он взял надо мной шефство.

– Обсуждаете с ним «Спартак»?

– Перекинулись парой фраз перед дерби. Я сказал ему, что буду болеть за ЦСКА, – сказал , выступающий за в этом сезоне.

В текущем чемпионате форвард забил два мяча.