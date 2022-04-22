Воспитанник «Спартака» Руденко: «Глушаков взял надо мной шефство. Сказал ему, что буду болеть за ЦСКА в дерби»

Бывший нападающий «Спартака» признался, что болел за ЦСКА в дерби.
– Как вы расстались со «Спартаком»? Не было обиды на клуб?
– Какие могут быть обиды? Расстался и расстался. Я давно этого хотел. Слава богу, получилось. Я там и так засиделся.
– Был ли личный разговор с Ваноли перед уходом?
– Нет. Просто агент передал, что на меня не рассчитывают. Я говорю: «Понятно, ищите мне команду».
– Вы ушли свободным агентом, так?
– Да, у меня было полтора года контракта. Мы разорвали контракт по обоюдному согласию.
– Писали, что вы провалили медосмотр перед переходом в «Химки».
– Видел такое, но я ничего не проваливал. Да, у меня была операция в сентябре, но это не повлияло.
– Успели уже освоиться в команде?
– Да. Думаю, по играм видно. Я хорошо влился в коллектив, мне все нравится.
– Денис Глушаков ждал больше всех?
– Сейчас с ним больше общаемся, в «Спартаке» все-таки вместе играли. Можно сказать, он взял надо мной шефство.
– Обсуждаете с ним «Спартак»?
– Перекинулись парой фраз перед дерби. Я сказал ему, что буду болеть за ЦСКА, – сказал Александр Руденко, выступающий за «Химки» в этом сезоне.
В текущем чемпионате форвард забил два мяча.