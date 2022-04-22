Новый тренер получит крупную сумму на трансферы.

Эрику тен Хагу выделят 120 млн фунтов на обновление команды в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

Эта сумма может увеличиться, если манкунианцам удастся продать кого-либо этим летом.

Нидерландец приступит к работе по завершении нынешнего сезона. Его контракт рассчитан на срок до июня 2025 года с возможностью продления еще на год.

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство