«Ман Юнайтед» выделит тен Хагу 120 млн фунтов на летние трансферы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг деньги Футбол

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» получит крупную сумму на трансферы.

Эрику тен Хагу выделят 120 млн фунтов на обновление команды в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

Эта сумма может увеличиться, если манкунианцам удастся продать кого-либо этим летом.

Нидерландец приступит к работе по завершении нынешнего сезона. Его контракт рассчитан на срок до июня 2025 года с возможностью продления еще на год.

Эрик тен Хаг – новый тренер «МЮ». Обошел в гонке Почеттино и до конца сезона остался в «Аяксе», чтобы выиграть третье чемпионство

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные