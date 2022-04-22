Семак об РПЛ: «Когда «Динамо» теряет очки, это немного расхолаживает. «Зенит» должен смотреть на свою игру»

высказался перед матчем «Зенита» с .

– Сергей Богданович, расскажите, в каком состоянии травмированные игроки «Зенита»?

– Что касается Клаудиньо – он готовится, надеюсь, сможет принять участие в игре. По поводу Караваева и Ловрена, как я уже говорил, их появление маловероятно, они нескоро вернутся в общую группу. Одоевский уже начал тренироваться, надеемся, тоже уже вот-вот начнет заниматься по полной программе и сможем на него рассчитывать.

Остальные, в принципе, без серьезных проблем. Надеюсь, в таком же составе будем готовиться к игре против «Краснодара».

– На ваш взгляд, вылет из Кубка сейчас скорее поможет команде собраться с точки зрения морального духа или наоборот?

– Наша задача – готовиться к каждому матчу. То, что мы не смогли выйти в следующую стадию Кубка, обидно. Сыграли, на мой взгляд, ниже своих возможностей, прежде всего в атаке, особенно в первом тайме. Факторов, которые повлияли, много, но мы их разберем, обсудим. И будем готовиться к следующему матчу.

Должны делать максимум, чтобы побеждать в каждом матче. Не получилось в этом – будем готовиться к следующему; сделаем все от нас зависящее, чтобы победить в следующем.

– «Краснодар» хорошо выглядит после зимнего перерыва, находится в нескольких очках от верхней четверки, претендует на попадание туда. Чем опасна эта команда?

– Думаю, все команды с особым настроем готовятся к матчам против «Зенита», и «Краснодар» не исключение. Каждая команда пытается победить у себя дома.

Команда молодая и достаточно хорошо играет в весеннем отрезке, набирает очки. Играть на выезде с «Краснодаром» всегда сложно. Поэтому мы и будем готовиться к сложному, тяжелому матчу.

– Динамовцы, ближайшие преследователи «Зенита», всегда играют раньше – или на день, или на несколько часов. Это каким-либо образом влияет на мотивацию и настрой или стараетесь вообще не смотреть на преследователей?

– Сложно говорить, насколько. Конечно, в какой-то степени влияет: когда динамовцы выигрывают – это дополнительная мотивация и понимание, что нет права на ошибку. Когда теряют очки, то это немного расхолаживает.

В любом случае должны смотреть на себя и свою игру. Если мы будем по качеству игры заслуживать, то и победы придут. Прежде всего ориентируемся на свою игру, – сказал главный тренер .