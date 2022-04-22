«Зенит» был бы примерно как «Рубин», если бы не бразильцы. Все клубы тянут легионеры». Терехин об РПЛ

высказался о значимости легионеров в .

Экс-форвард «Динамо» поделился мнением после поражения от «Алании» (2:2, 5:6 по пен.) в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

– Сергеев забил гол, хотя многие в него не верят.

– Он только недавно перешел в «Зенит», в нескольких матчах реально помогал команде. Он хороший нападающий. С кем вы его сравниваете?

– С Алберто.

– С ним вообще не надо его сравнивать. Бразильцы – игроки сильнейшие. Если бы не они, «Зенит» был бы примерно как «Рубин». Все российские клубы тянут легионеры. Вот из они уехали – раз, и все, теперь это команда уровня ФНЛ.

У «Зенита» не вышли 3-4 человека – и равная игра на фоне «Алании». Если бы Семак поставил в основу не только с Барриосом, но и других легионеров, то был бы другой футбол. Но и так хорошо – пусть наши ребята играют.

– Вылет из Кубка – это что для «Зенита»?

– Катастрофа, я считаю. Потому что еврокубки уже закончилось, а если еще и «Динамо» опередит питерцев в чемпионате, это для них совсем плохо будет, – сказал Терехин.