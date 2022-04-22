Бийол о мотивации ЦСКА: «Постараемся удержать третье место»

рассказал о задаче ЦСКА в концовке сезона.

Также защитник армейцев поделился ожиданиями от воскресного матча с «Динамо».

– Нам предстоит домашний матч, нужно сделать все, чтобы вернуть хорошее настроение и себе, и болельщикам [после вылета из Кубка]. Каждый из нас должен выложиться на 100 процентов.

– Соперник сейчас на ходу. Динамовцы регулярно побеждают и продолжают борьбу за золото.

– Да, команда у них сейчас очень приличная, хорошо играет. Понятно, что предстоит сложный матч, но и нам нужно исправлять ситуацию.

– Какова турнирная мотивация в оставшихся матчах?

– Постараемся удержать третье место. Борьба будет нелегкой, мы это понимаем.

Знаете, в зимнюю паузу такой результат казался очень хорошим. Но когда сезон возобновился, команда начала побеждать. У нас разыгрался аппетит, хотелось замахнуться на большее.

К сожалению, последние неудачи изменили ситуацию. Как бы то ни было, до конца сезона еще целый месяц и пять матчей. Сделаем все возможное, чтобы провести их успешно, – сказал Бийол.