Агент о будущем Кордобы и Рамиреса в «Краснодаре»: «Все будет зависеть от политической ситуации»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Кристиан Рамирес Джон Кордоба Футбол

Кристиан Вайн рассказал о будущем Джона Кордобы и Кристиана Рамиреса в «Краснодаре».

Футбольный агент представляет интересы южноамериканских игроков.

«Ситуация по-прежнему остается очень нестабильной и неопределенной. У нас пока нет новостей о том, вернутся ли Кордоба и Рамирес в «Краснодар» или нет. Неизвестно, что будет дальше.

Хотят ли они вернуться? Все будет зависеть от текущей политической ситуации. Я не могу предвидеть будущее», — сказал агент.

Ранее легионеры приостановили контракты с «Краснодаром».

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