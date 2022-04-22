Агент о будущем Кордобы и Рамиреса в «Краснодаре»: «Все будет зависеть от политической ситуации»

Кристиан Вайн рассказал о будущем и в «Краснодаре».

Футбольный агент представляет интересы южноамериканских игроков.

«Ситуация по-прежнему остается очень нестабильной и неопределенной. У нас пока нет новостей о том, вернутся ли Кордоба и Рамирес в «Краснодар» или нет. Неизвестно, что будет дальше.

Хотят ли они вернуться? Все будет зависеть от текущей политической ситуации. Я не могу предвидеть будущее», — сказал агент.

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