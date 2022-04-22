Агент о будущем Кордобы и Рамиреса в «Краснодаре»: «Все будет зависеть от политической ситуации»

Кристиан Вайн рассказал о будущем Джона Кордобы и Кристиана Рамиреса в «Краснодаре».
Футбольный агент представляет интересы южноамериканских игроков.
«Ситуация по-прежнему остается очень нестабильной и неопределенной. У нас пока нет новостей о том, вернутся ли Кордоба и Рамирес в «Краснодар» или нет. Неизвестно, что будет дальше.
Хотят ли они вернуться? Все будет зависеть от текущей политической ситуации. Я не могу предвидеть будущее», — сказал агент.
Ранее легионеры приостановили контракты с «Краснодаром».