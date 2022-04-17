Геннадий Орлов: «В «Спартаке» нет лидера, игроки мяч толком не могут контролировать. Можно ли Соболева назвать виртуозом, способного накрутить 2-3 соперников?»

поделился мыслями о результатах .

«Все удивляются, почему «Спартак» на таком низком месте? Да потому что там футболисты мяч толком не могут контролировать!

Какие-то небрежные передачи. Эту команду многие любят. Ну и хорошо. Болельщик должен поддерживать «Спартак» в непростое время.

Только где там техничные исполнители? Чем игроки «Спартака» отличаются от футболистов других команд? Вот Бакаев вроде бы активен, несется вперед и утыкается в соперника... Все как-то не закончено, нет доводки.

признали лучшим игроком матча с «Рубином»? А можно ли его назвать виртуозом, который способен накрутить двух-трех соперников? Увы, в «Спартаке» нет лидера. Причем в каждой линии.

Москвичи в этом плане делают ставку на Джикию. Но есть ли у него лидерские качества? Может ли потащить за собой команду? Я не уверен. Может ли он делать разницу? Не думаю», – сказал комментатор.