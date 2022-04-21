Депутат Терюшков: «Нужно приходить к импортозамещению, и ВАР – не исключение. Систему можно возобновить на отечественных ресурсах»

Депутат Госдумы считает, что должна отказываться от зарубежных технологий.

– Не могу сейчас сказать, готовы ли поддержать полный отказ от ВАР. Мне кажется, в России достаточно специалистов, которые за некий промежуток времени готовы подобную систему развернуть на отечественном оборудовании.

Мы к ВАР привыкли, понимаем, что ошибаются все, кто работает, и судьи тоже. Но мы понимаем и то, что ВАР многие эпизоды решал и помогал судейскому корпусу. Наверное, отказ от системы немного нарушит действующий порядок, уклад.

А так, я думаю, с нашими технологическими возможностями эту систему будет возможно возобновить на отечественных ресурсах.

– Могут ли наши специалисты успеть разработать систему до следующего сезона?

– Это надо обсуждать, смотреть техническое задание, общаться со специалистами. На этот вопрос должны отвечать те, кто профессионально владеет материалом.

Мне кажется, в этом сложного ничего нет. В любом случае мы должны приходить к импортозамещению, и система ВАР – не исключение, – заявил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

Сообщалось, что провайдер технологии ВАР может прекратить сотрудничество с РФС.