Депутат Терюшков: «РФС стоит идти в Азию. Останемся на международной арене, наши клубы будут показывать хороший результат»

Депутат Госдумы предлагает РФС перейти в Азиатскую футбольную конфедерацию.

« стоит взять пример с шахматной федерации и идти в Азию. Азиатский футбол – хорошая площадка.

Если нас не хотят видеть здесь, будем играть там. Останемся на международной арене, наши клубы будут показывать хороший результат. Только с опорой на наших футболистов, тогда будет интересно», – заявил член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.