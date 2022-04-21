РФС: «Ведется работа по выбору провайдера ВАР, рассматриваются предложения поставщиков»

может сменить провайдера технологии ВАР в следующем сезоне.

«Действующее соглашение РФС с компанией с Hawk-Eye Innovations Ltd завершается в конце сезона-2021/22, все обязательства по нему будут исполнены в полном объеме.

В данный момент Департамент судейства ведет работу по выбору провайдера для системы ВАР на следующие сезоны и рассматривает предложения различных поставщиков.

Информация об итогах отбора будет опубликована дополнительно», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Сегодня появилась информация, что нынешний провайдер ВАР в российском футболе Hawk-Eye Innovations Ltd может прекратить сотрудничество с РФС.