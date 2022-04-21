Бакаев о жесте после гола ЦСКА: «Это ответочка Языджи. Я злопамятный в этом смысле»

объяснил свой жест после гола в ворота .

Точный удар 25-летнего хавбека с пенальти принес красно-белым победу над ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:0).

«Поднес руку к уху при забитом мяче? В прошлой игре такой же момент был у них, вот ответочка Языджи. У нас дома они это делали. В этом смысле я злопамятный.

Что касается желаемого соперника, то это . Хочется их пройти, это принципиально», – сказал Бакаев.

«Спартак» играет сердцем и эмоциями. Добавить бы разума – и можно за что-то бороться