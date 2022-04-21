Обляков о 0:1 со «Спартаком»: «Если бы ЦСКА с 1-го тайма играл так, как во 2-м, счет был бы другим»

прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1).

Хавбек ЦСКА высказался после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«После поражений всегда тяжело что-то сказать. Первый тайм был провальный, чего-то боялись, хотя домашний стадион, ошибались в простых ситуациях, «Спартак» был опаснее.

Во втором тайме нужно было отыгрываться, еще и в меньшинстве, но моменты были, две штанги — они были не за нас, к сожалению. Да и у «Спартака» тоже были контратаки — Игорь [Акинфеев] сыграл фантастически.

Если бы мы с первого тайма играли так, как начали играть во втором, то счет был бы другим», – сказал Обляков.

Самые яркие 1:0 сезона от «Спартака» и ЦСКА: могли забить и в 5 раз больше. Бакаев считает, так можно заслужить и прощение за сезон