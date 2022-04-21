Зарема об 1:0 с ЦСКА: «Возьмите ершики вместо микрофонов. Москва – красно-белая!»

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Зарема Салихова прокомментировала победу «Спартака» над ЦСКА (1:0).

Супруга владельца красно-белых Леонида Федуна высказалась после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Вопреки всем прогнозам бывших игроков-завсегдатаев студии канала-балагана, сегодня – день «Спартака»!

Возьмите ершики вместо микрофонов. Москва – красно-белая!

Даже «Спартак-Алания» из Владикавказа одолел мурзинковых (отсылка к основанному в 1912 году футбольному клубу из Санкт-Петербурга «Мурзинка» – прим. Sports.ru)», – сказала Зарема.

«Спартак» играет сердцем и эмоциями. Добавить бы разума – и можно за что-то бороться

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