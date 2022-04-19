Тренер «Кадиса» о победе над «Барселоной»: «Это сродни чуду, топливо для нас. Могли забить больше гола»

Главный тренер рад победе над «Барселоной».

Команда из Андалусии выиграла у каталонцев на выезде в 32-м туре Ла Лиги (1:0).

«Это был большой и очень сложный матч. «Барса» хорошо начала, но мы придерживались своего плана и имели шансы. После перерыва мы исправили моменты с участием Дембеле.

Мы вполне могли сделать счет 2:0, а потом «Барса» надавила, и отлично проявил себя наш вратарь [ ].

Команда играла с душой, знала, что делать с мячом и без мяча. Не знаю, справедлива ли эта победа, но она для нас сродни чуду.

Нелегко победить на «Камп Ноу». «Кадису» пришлось страдать, у соперника были шансы на ничью, но и у нас были шансы забить больше одного гола.

Эта победа должна послужить нам чем-то вроде топлива, придать сил на конец сезона. Эти три очка жизненно важны, они придают нам ускорение как ракета», – сказал Серхио Гонсалес Сориано.

«Кадис» набрал 31 очко в 32 матчах и занимает 16-е место.