Тренер «Кадиса» о победе над «Барселоной»: «Это сродни чуду, топливо для нас. Могли забить больше гола»

Теги Барселона Серхио Гонсалес Сориано Ла Лига Кадис Херемиас Ледесма Усман Дембеле Футбол

Главный тренер «Кадиса» рад победе над «Барселоной».

Команда из Андалусии выиграла у каталонцев на выезде в 32-м туре Ла Лиги (1:0).

«Это был большой и очень сложный матч. «Барса» хорошо начала, но мы придерживались своего плана и имели шансы. После перерыва мы исправили моменты с участием Дембеле.

Мы вполне могли сделать счет 2:0, а потом «Барса» надавила, и отлично проявил себя наш вратарь [Херемиас Ледесма].

Команда играла с душой, знала, что делать с мячом и без мяча. Не знаю, справедлива ли эта победа, но она для нас сродни чуду.

Нелегко победить на «Камп Ноу». «Кадису» пришлось страдать, у соперника были шансы на ничью, но и у нас были шансы забить больше одного гола.

Эта победа должна послужить нам чем-то вроде топлива, придать сил на конец сезона. Эти три очка жизненно важны, они придают нам ускорение как ракета», – сказал Серхио Гонсалес Сориано.

«Кадис» набрал 31 очко в 32 матчах Ла Лиги и занимает 16-е место.

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