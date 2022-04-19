«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые с декабря, прервалась серия из 15 матчей

«Барселона» уступила в чемпионате Испании впервые за 16 матчей.
Каталонцы на своем поле проиграли «Кадису» (0:1) в 32-м туре Ла Лиги.
Под руководством тренера Хави сине-гранатовые не знали поражений в Примере с 4 декабря, когда также на своем поле уступили «Бетису» (0:1).
С тех пор «Барса» одержала 11 побед и 4 раза сыграла вничью.
После этого поражения каталонская команда отстает от лидирующего в турнирной таблице «Реала» на 15 очков, имея при этом игру в запасе. 21 апреля «Барселона» на выезде сыграет с «Сосьедадом».