«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые с декабря, прервалась серия из 15 матчей

уступила в чемпионате Испании впервые за 16 матчей.

Каталонцы на своем поле проиграли (0:1) в 32-м туре Ла Лиги.

Под руководством тренера сине-гранатовые не знали поражений в Примере с 4 декабря, когда также на своем поле уступили «Бетису» (0:1).

С тех пор «Барса» одержала 11 побед и 4 раза сыграла вничью.

После этого поражения каталонская команда отстает от лидирующего в турнирной таблице «Реала» на 15 очков, имея при этом игру в запасе. 21 апреля «Барселона» на выезде сыграет с «Сосьедадом».