«Барселона» проиграла в Ла Лиге впервые с декабря, прервалась серия из 15 матчей

Теги Барселона Хави Ла Лига Кадис Футбол

«Барселона» уступила в чемпионате Испании впервые за 16 матчей.

Каталонцы на своем поле проиграли «Кадису» (0:1) в 32-м туре Ла Лиги.

Под руководством тренера Хави сине-гранатовые не знали поражений в Примере с 4 декабря, когда также на своем поле уступили «Бетису» (0:1).

С тех пор «Барса» одержала 11 побед и 4 раза сыграла вничью.

После этого поражения каталонская команда отстает от лидирующего в турнирной таблице «Реала» на 15 очков, имея при этом игру в запасе. 21 апреля «Барселона» на выезде сыграет с «Сосьедадом».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные