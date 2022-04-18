УЕФА может отказаться от идеи отдавать два места в Лиге чемпионов согласно клубному рейтингу

УЕФА может пересмотреть свою идею выдачи двух мест в Лигу чемпионов на основе рейтинга.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций может ввести два пропуска по месту в клубном рейтинге , на которые будут претендовать команды из зоны Лиги Европы и победители кубка страны.

По информации The Times, от идеи могут отказаться. Переговоры в течение ближайшего месяца будут иметь ключевое значение.

Некоторые представители УЕФА, а также Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг оказывают давление на союз для того, чтобы это правило отменили или хотя бы изменили.

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