Топ-клубы Европы поддержали идею о распределении 2 мест в ЛЧ по положению в рейтинге клубов УЕФА

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Идея о том, чтобы два клуба попадали в Лигу чемпионов по рейтингу УЕФА, нашла поддержку.

Как пишет The Guardian, европейские топ-клубы поддержали этот план. Они считают, что такое решение позволит усилить премиум-статус Лиги чемпионов. Эта идея, скорее всего, будет реализована УЕФА с сезона-2024/25.

Отмечается, что от одной федерации в турнире смогут участвовать максимум шесть клубов.

Напомним, предложение о допуске двух клубов, занявших места в зоне Лиги Европы или выигравших кубок страны, в Лигу чемпионов в соответствии с результатами предыдущих сезонов выдвинула Ассоциация европейских клубов.

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