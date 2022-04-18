Терехов о срыве трансфера в «Краснодар»: «Отчитались, что я не соответствую уровню команды, и разговоры прекратились»

Сергей Терехов рассказал, как сорвался его переход в «Краснодар».
– После первого года в «Оренбурге» в 2018-м на меня выходили из «Краснодара», я разговаривал с Хашигом (генеральным директором «Краснодара» – прим. Sports.ru).
Оказалось, Мусаев не знал меня, хотя мы были в одной лиге: я игроком в ФНЛ, он – тренером. Было забавно узнать, что человек просит помощников посмотреть, как я играю в четверке, способен ли я вообще играть в четверке, чтобы дать срочный отчет Галицкому. Хотя я всю жизнь в ней играл.
В итоге отчитались, что я не соответствую уровню команды, и разговоры прекратились.
– После такого можно с ума сойти – еще один проваленный переход.
– Я уже с иронией относился. Знал свой уровень, что мы играем в РПЛ, где заняли шестое место. Особо не расстраивался из-за мнения Мусаева и его штаба, меня это не трогало.
Плюс в «Оренбурге» все устраивало: отличный и очень сплоченный коллектив, тренеры создали атмосферу, в которой можно прогрессировать. Мне нравилось тренироваться, жить там, не хотел ничего менять, – сказал защитник «Сочи» в интервью Sports.ru.
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