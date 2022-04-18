Терехов о зарплатах футболистов в России: «Раздуты, конечно. В Италии у топовых игроков зарплаты порой меньше, чем у нас у нетоповых»

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Сергей Терехов считает раздутыми зарплаты футболистов в России.

– Зарплаты в России раздуты?

– Конечно, да. Посмотрите, сколько получают в Италии. Там у топовых футболистов зарплаты порой меньше, чем у нас у нетоповых. При этом они выигрывают чемпионаты мира и Европы, а у нас столько получают легионеры, которых даже в сборную не вызывают.

– Сколько получал бы защитник вашего уровня в Италии?

– Тысяч 500 максимум. Если учитывать возраст и отсутствие международного опыта, может, и 400.

– В «Сочи» у вас сильно больше?

– Нет. Я не получаю больше в «Сочи». Здесь адекватные зарплаты, руководители правильно оценивают уровень футболистов. Многие заблуждаются, что здесь денежный рай.

– Кудряшов получал в «Сочи» миллион. А вы оба футболисты сборной, он даже старше.

– Возможно, во времена Феди здесь платили по миллиону, но у меня не так. Думаю, по зарплатной ведомости мы не входим даже в топ-8 в РПЛ. Но это мое мнение, я не знаю, какие зарплаты у других игроков.

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