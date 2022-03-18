Тренеры «Барсы» считают, что Умтити вряд ли получится продать летом. У него проблемы с физикой

хочет продать защитника .

В каталонском клубе считают, что футболист уйдет летом, однако тренерский штаб полагает, что трансфер будет сложно организовать. У Умтити есть проблемы с физическим состоянием.

Напомним, в январе француз продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года с понижением зарплаты. Это позволило сине-гранатовым зарегистрировать Феррана Торреса.

В этом сезоне 28-летний защитник провел 1 матч в составе «Барселоны». С 8 января он не попадал в заявку команды.

Статистику футболиста можно изучить по ссылке.