«Ман Сити» ведет переговоры с агентом Леау. «Милан» не продаст форварда дешевле 70 млн евро

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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал интересен очередному топ-клубу.

22-летний игрок сборной Португалии привлек внимание «Манчестер Сити» вслед за «ПСЖ» и «Барселоной».

«Горожане» начали переговоры с известным футбольным агентом Жорже Мендешем, ведущим дела Леау, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, «Милан» не хочет продавать форварда и попросит за него не менее 70 млн евро.

«Россонери» предложили Леау новый контракт до 2026 года с повышением зарплаты до 4,5 млн евро за сезон.

В 29 матчах сезона Серии А на счету футболиста 9 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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