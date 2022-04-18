«Ман Сити» ведет переговоры с агентом Леау. «Милан» не продаст форварда дешевле 70 млн евро

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау стал интересен очередному топ-клубу.
22-летний игрок сборной Португалии привлек внимание «Манчестер Сити» вслед за «ПСЖ» и «Барселоной».
«Горожане» начали переговоры с известным футбольным агентом Жорже Мендешем, ведущим дела Леау, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, «Милан» не хочет продавать форварда и попросит за него не менее 70 млн евро.
«Россонери» предложили Леау новый контракт до 2026 года с повышением зарплаты до 4,5 млн евро за сезон.
В 29 матчах сезона Серии А на счету футболиста 9 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.