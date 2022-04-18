Вышел трейлер фильма «Мы – «Спартак» к столетию клуба. Премьера – 22 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер документального проекта «Мы – Спартак» из линейки KION Originals, приуроченного ко дню рождения клуба. Производством фильма занимались студия United от Sports.ru и KION.

18 апреля 2022 года «Спартаку», одному из самых известных футбольных клубов мира, исполнится 100 лет. Это важная дата не только для истории клуба, но и для всего отечественного футбола в целом.

Главными героями документального проекта стали болельщики из разных поколений и непосредственные участники событий: легенда клуба Никита Симонян, чемпионы России в составе «Спартака» Андрей Тихонов и Артем Ребров

«Клуб приветствует любые медиа-проекты, которые бы популяризировали бренд «Спартака», рассказывали истории игроков, болельщиков, ветеранов. В год столетия такие проекты особенно ценны. Этот фильм – одна из важных составляющих нашей общей работы», – заявил коммерческий директор клуба Рустам Махмутов.

Премьера фильма состоится 22 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: кадры из фильма «Мы – «Спартак»