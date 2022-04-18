Москалев обслужит матч ЦСКА – «Спартак» в БЕТСИТИ Кубке России. Игры «Балтика» – «Динамо» и «Енисей» – «Рубин» пройдут без ВАР

Стали известны арбитры матчей 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.
19 апреля (вторник)
«Балтика» – «Динамо»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Алексей Воронцов; резервный судья – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Зуев.
20 апреля (среда)
«Енисей» – «Рубин»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Роман Сафьян; инспектор – Андрей Бутенко.
«Алания» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Геннадий Куличенков.
ЦСКА – «Спартак»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Валентин Мурашов; резервный судья – Алексей Матюнин; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гвардис.
Матчи «Балтика» – «Динамо» и «Енисей» – «Рубин» из-за отсутствия технической возможности пройдут без использования ВАР.