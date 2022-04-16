Чернов о матче с ЦСКА в Кубке: «Нас зарядит даже не столетие, а сам факт, что мы играем в главном дерби России»

Теги Спартак ЦСКА Рубин премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Никита Чернов Спорт-Экспресс Даниил Хлусевич Футбол

Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

Защитник «Спартака» также высказался о матче с «Рубином» в 25-м туре РПЛ (1:1).

«Хлусевич сам говорит, что у него в Туле было меньше моментов, но больше голов. Сейчас мяч предательски не идет в ворота. Хлус сделает выводы, и в следующих играх мы увидим, как он поражает ворота соперника.

С переходом в «Спартак» я сделал шаг вперед и в тренировочном процессе. Надо спросить у тренера, как он меня видит. Но я отдаюсь на сто процентов.

На матч с ЦСКА нас зарядит даже не столетие, а сам факт, что мы играем в главном дерби России. Здесь никого настраивать не надо, все понимают.

Сегодня не было такого, что хотим именно к круглой дате победить. Мы все домашние матчи играем для болельщиков и хотим их радовать», – сказал Чернов. 

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