Депутат Терюшков о «Химках»: «Останемся в РПЛ, думаю. Команда на правильном пути»

Роман Терюшков оценил шансы «Химок» на сохранение прописки в .

не проигрывают пять матчей. Безусловно, команда на правильном пути. Мы начали выходить из затяжного кризиса, в котором оказались после осенней части чемпионата. Сейчас мы спокойно из нее выходим.

Думаю, у нас все получится, задачу на сезон выполним — останемся в Премьер-лиге. Пока не хочется загадывать. Впереди еще будет игра с прямым конкурентом — «Уфой».

Надеюсь, покажем и проявим себя в играх с «Зенитом» и «Спартаком». Но это все в будущем», — сказал депутат Госдумы и член наблюдательного совета подмосковного клуба.

После 25 туров «Химки» занимают в таблице 13-е место.