«Шутка Каттани, видимо, задела господ из Северной столицы. «Спартак» выиграл в этом батле». Глава пресс-службы красно-белых о словах Медведева

Дмитрий Зеленов отреагировал на слова о и .

Медведев, комментируя слова спортивного директора , который в шутку сказал, что не знает клуб «Зенит», заявил, что «это команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон его столетия».

Супруга Леонида Федуна Зарема Салихова на это ответила, что «величие запоребриковых не распространяется за пределы РФ».

«Слова Медведева? Это чисто журналистская история. Каттани пошутил, что не знает «Зенит», а в Санкт-Петербурге слишком серьезно отнеслись к этому.

Видимо, она [шутка] задела господ из Северной столицы. Кто выиграл в этом батле? Конечно, «Спартак», – сказал глава пресс-службы московского клуба.