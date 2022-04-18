Анчелотти о камбэке «Реала»: «Эта команда способна на особые вещи. Все ждут нашей осечки»

отреагировал на волевую победу «Реала» в матче с «Севильей».

Мадридский клуб уступал 0:2 после первого тайма, но во второй половине забил трижды, а Карим Бензема принес победу на второй добавленной минуте.

«Очень важная победа. Во втором тайме нам удалось очень сильно отреагировать: футболисты показали мастерство и проявили самоотдачу.

Эта команда способна на особые вещи. Мы плохо начали игру, но не потеряли уверенность в своих силах.

Все ждут осечки . Мы заслужили победу. Мы еще не выиграли , но сделали важный шаг к этому», – заявил главный тренер мадридской команды.