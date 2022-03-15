Анчелотти об отрыве в Ла Лиге в 10 очков: «Я проиграл финал ЛЧ, ведя 3:0. Надеюсь, это не повторится»

не считает, что борьба за чемпионство в завершилась.

занимает 1-е место в , набрав 66 очков после 28 матчей. Второй идет «Севилья» с 56 баллами.

«Ничего не изменилось. У нас есть преимущество, и это хорошо.

Думаю, что в физическом плане у нас все хорошо, мы очень хорошо провели второй тайм [матча против «Мальорки»]. Мы должны думать о победе [над «Барселоной»] в воскресенье, вот и все.

Я проиграл финал Лиги чемпионов, выигрывая 3:0. Надеюсь, это не повторится», – сказал Анчелотти.

В финале Лиги чемпионов-2005 «Милан» Анчелотти выиграл первый тайм у «Ливерпуля» со счетом 3:0, затем пропустил три гола за 6 минут и в итоге уступил по пенальти.