Грэм Сунесс: «Все соперники «МЮ» хотят, чтобы Погба остался. Что для Поля важнее – подписчики или самоотдача на поле?»

выступает против продления контракта с .

«Если «МЮ» предлагает Погба новое соглашение, то лишь для того, чтобы отбить часть заплаченных за него 89 миллионов фунтов стерлингов. Сомневаюсь, что вам хотелось бы видеть его в своем клубе, учитывая его советников.

Все соперники «МЮ» захотят, чтобы летом Поль остался в команде. Это само по себе о многом говорит. Иногда я задаю себе вопрос, что его больше интересует: подписчики в Instagram или самоотдача на футбольном поле.

Поль – спорная фигура. Перед тем как побить трансферный рекорд Британии, спрашивал ли «МЮ» совета у Фергюсона, ранее позволившего Погба уйти? Очевидно, опытом величайшего тренера в истории никто не воспользовался», – отметил бывший полузащитник «Ливерпуля».

Погба о критике от Сунесса: «Я даже не знал, кто это. Не очень часто слушаю эти умствования»