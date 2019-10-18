Погба о критике от Сунесса: «Я даже не знал, кто это. Не очень часто слушаю эти умствования»

Полузащитник Поль Погба высказался в адрес экс-тренера «Ливерпуля» , неоднократно критиковавшего его.

«Я даже не знал, кто такой Грэм Сунесс. Я слышал, что он был отличным игроком и все такое. Не знаю его в лицо, но это имя я слышал.

Как я уже говорил, я не тот человек, который часто слушает эти умствования. Я смотрю много футбольных матчей, но не задерживаюсь после них, чтобы послушать, что они скажут о том, «почему они сделали это» или «почему они сделали то».

Мне нравится концентрироваться на футболе», – сказал Погба для UTD Podcast.

Сунесс – 5-кратный чемпион Англии в составе , трижды в составе «красных» он побеждал в Кубке европейских чемпионов. В качестве тренера Сунесс привел «Ливерпуль» к победе в Кубке Англии.

Грэм Сунесс: «Погба – немного ютьюбер. Что он выиграл? Ничего»

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