Грэм Сунесс: «Роналду в «МЮ» должен был стать примером для подражания, но уже не производит на партнеров то впечатление, какое хотел бы»

считает, что уже не производит должного эффекта.

«Роналду претендует на звание лучшего футболиста в истории, но сейчас начинает напоминать разочарованного человека, приближающегося к завершению выступлений на самом высоком уровне.

До его трансфера я говорил, что он не будет выходить в каждом матче, но такой футболист будет полезен в качестве примера для подражания в раздевалке. Но, похоже, у него возникают проблемы с этим из-за того, как изменился футбол. Роналду уже не может производить на людей то впечатление, какое хотел бы.

Критики также часто сосредотачиваются на , но в команде есть , который мне не кажется тем футболистом, которым он был 5 лет назад. И я вспоминаю фразу о том, что никогда нельзя судить о футболисте по воспоминаниям.

«Реал» обычно не отпускает футболистов, находящихся на топ-уровне. Озил – хороший тому пример», – отметил бывший полузащитник «Ливерпуля».