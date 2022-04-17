Томас Тухель: «Челси» провел больше всех игровых минут в Европе – вызов по физподготовке. К «Ливерпулю» будем готовы»

рассказал о выходе в финал Кубка Англии.

Главный тренер «синих» прокомментировал победу над (2:0) в полуфинале турнира.

«Это было непросто, потому что мы сыграли три матча в трех разных турнирах. Это не всегда дается просто.

Большой вызов с точки зрения физической подготовки. Думаю, что мы провели наибольшее количество минут в Европе. Кроме того, это сложно на уровне психологии.

Считаю, что игра была контролируемой, мы позаботились об их контратаках. Соперник дважды менял систему игры, поэтому ни на минуту нельзя было терять концентрацию.

Что касается финала с , то я счастлив снова быть частью этого. Я взволнован и горд, потому что это серьезный турнир. Мы будем готовы», – сказал Тухель.