Футболисты не были вовлечены в процесс выбора нового главного тренера.

Как сообщает Manchester Evening News, руководство клуба не советовалось с игроками по поводу того, стоит ли назначать Эрика тен Хага, переговоры с которым сейчас перешли на завершающую стадию.

Отмечается, что прошлой осенью, когда решался вопрос о будущем , форвард не скрывал недовольства норвежцем и через своего агента Жорже Мендеша добился гарантий увольнения специалиста после разгрома от «Уотфорда» (1:4).

Также португалец чуть раньше донес до совета директоров, что выступает против назначения , который в итоге возглавил .

В текущей ситуации руководство «МЮ» решило не спрашивать мнения футболистов и на протяжении долгого времени изучало кандидатуру тен Хага. В то же время сообщалось, что большинство игроков за приглашение Маурисио Почеттино.

У «МЮ» есть устное согласие тен Хага на назначение тренером. Контракт – на 4 года