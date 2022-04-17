Слуцкий о 12-м месте «Рубина»: «Часто вспоминаем сезон-2004, когда «Уралан» выходил вдевятером. Бывали времена посложнее»

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Леонид Слуцкий прокомментировал 12-е место «Рубина» в РПЛ.

Главный тренер казанского клуба высказался после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре.

«Мы часто вспоминаем сезон 2004 года в «Уралане» с Кузьминым и Веретенниковым, когда мы выходили вдевятером и с третьим вратарем в старте. Умудрились даже выиграть одну игру.

Так что бывали в карьере времена посложнее. Пока нас хотя бы девять, шансы у нас остаются», — сказал Слуцкий.

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