Слуцкий о 12-м месте «Рубина»: «Часто вспоминаем сезон-2004, когда «Уралан» выходил вдевятером. Бывали времена посложнее»

Леонид Слуцкий прокомментировал 12-е место «Рубина» в РПЛ.
Главный тренер казанского клуба высказался после ничьей со «Спартаком» (1:1) в 25-м туре.
«Мы часто вспоминаем сезон 2004 года в «Уралане» с Кузьминым и Веретенниковым, когда мы выходили вдевятером и с третьим вратарем в старте. Умудрились даже выиграть одну игру.
Так что бывали в карьере времена посложнее. Пока нас хотя бы девять, шансы у нас остаются», — сказал Слуцкий.
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