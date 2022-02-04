Макаров о штрафах в «Рубине»: «Слуцкий мог выгнать с тренировки. Деспотовича нельзя было штрафовать»

Бывший хавбек , ныне выступающий за , рассказал о системе штрафов в казанской команде.

– Слуцкий называл тебя и Деспотовича лидерами по штрафам в «Рубине».

– У Деспотовича не было штрафов.

– В смысле?

– Его нельзя было штрафовать. Не знаю, почему, но вот так.

– А тебя – можно было?

– Меня – да, штрафовали.

– Часто?

– Раз 5-6.

– По-крупному?

– В общем да. Суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные.

– За что?

– Викторович мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен. Он считал, что я огрызаюсь, а я всего лишь хотел справедливости. Если я вижу, что что-то не так – почему должен молчать? Я же не ругался матом. Разговор на повышенных тонах в футболе – это нормально.

– Ты не из тех, кто будет молча сносить ругань, подколки?

– Я не против подколок. Но если мне пихают не по делу – отвечу. Почему за одно и то же мне высказывают, а другому – нет? Мне не нравится такое отношение. Но я не злопамятный. Сегодня Викторыч оштрафует, а завтра – все нормально, проехали, продолжаем работу. Может, у него какая-то обида сохранялась, не знаю. Я старался побыстрее выбросить это из головы.

– Еще как-то из-за своего характера страдал?

– Серьезных конфликтов у меня никогда не было, ни в «Рубине», ни в других командах. Может, я просто попадал под горячую руку Викторовичу, когда он был злой и срывался. Но дальше штрафов это не распространялось. Уже вечером я спокойно выходил на вторую тренировку, – сказал Макаров.