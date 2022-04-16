Дель Пьеро впервые после ухода из «Юве» в 2012-м посетил матч клуба на «Альянц Стэдиум»

посетил домашний матч впервые за десять лет.

Бывший форвард туринцев поприсутствовал на игре 33-го тура Серии А с «Болоньей» (1:1).

Итальянец выступал за «бьянконери» с 1993 по 2012 год и после прощального матча ни разу не присутствовал на играх клуба на «Альянц Стадиум». На самом стадионе он был за это время лишь однажды – во время благотворительной игры в мае 2017 года, участия в которой «Юве» не принимал.

Дель Пьеро после того, как «Ювентус» не продлил с ним контракт, присоединился к австралийскому «Сиднею», а затем к индийской «Одише». Он завершил карьеру в 2015 году.