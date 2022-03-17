Дель Пьеро о вылете «Юве» из ЛЧ: «Они выключились во 2-м тайме. Было мало идей, команда не рисковала»

оценил игру «Ювентуса» в матче с «Вильярреалом» (0:3).

«Я увидел хороший первый тайм. «Ювентус» хорошо оборонялся, и у было немного моментов.

Во втором тайме «Ювентус» выключился, и детали сделали разницу. Они пробили в штангу, Шченсны почти взял пенальти, но у «Ювентуса» были недостатки во втором тайме.

У команды было мало идей, они не рисковали в ситуациях один в один и вообще не играли вертикально. Если вы хотите что-то создавать, то должны двигать мяч быстрее», – сказал экс-форвард для Sky Sport.

Осторожнее с комплиментами «Вильярреалу». Эмери здорово перестроился, но до 75-й минуты «Юве» был мощнее (особенно в первом тайме)