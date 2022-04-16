Диего Симеоне: «Атлетико» отдал все силы в матче с «Сити» и спокойно воспринял вылет. Гордимся собой»

высказался перед матчем «Атлетико» с в 32-м туре .

В среду его команда сыграла вничью с (0:0) и вылетела из Лиги чемпионов.

– Гордитесь ли вы тем, как команда сыграла с «Сити», как вела себя в конце?

– Мы всегда собой гордимся. И нам не нужен еще какой-то эпизод или какой-то матч, чтобы гордиться собой еще сильнее. Мы знаем, какой путь, какую работу проделали за эти долгие годы.

Когда отдаешь все силы и предстаешь в своем лучшем виде, остаются хорошие ощущения. Мы не использовали свои моменты, покинули турнир, но спокойно это воспринимаем, потому что сделали все, что могли.

В следующем матче нам нужно показать все то, что мы показали в матче с «Сити». А мы все показали, что способны успешно бороться, – сказал главный тренер «Атлетико».

«Атлетико» зажал «Сити» во втором тайме. Гвардиола смирился: делал замены для игры 2-м номером и заслужил стилистические упреки