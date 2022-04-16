Диего Симеоне: «Атлетико» отдал все силы в матче с «Сити» и спокойно воспринял вылет. Гордимся собой»

Диего Симеоне высказался перед матчем «Атлетико» с «Эспаньолом» в 32-м туре Ла Лиги.
В среду его команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» (0:0) и вылетела из Лиги чемпионов.
– Гордитесь ли вы тем, как команда сыграла с «Сити», как вела себя в конце?
– Мы всегда собой гордимся. И нам не нужен еще какой-то эпизод или какой-то матч, чтобы гордиться собой еще сильнее. Мы знаем, какой путь, какую работу проделали за эти долгие годы.
Когда отдаешь все силы и предстаешь в своем лучшем виде, остаются хорошие ощущения. Мы не использовали свои моменты, покинули турнир, но спокойно это воспринимаем, потому что сделали все, что могли.
В следующем матче нам нужно показать все то, что мы показали в матче с «Сити». А мы все показали, что способны успешно бороться, – сказал главный тренер «Атлетико».
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