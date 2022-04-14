Симеоне о Гвардиоле: «Те, у кого богатый лексикон, умны и умеют хвалить с презрением. Но не так глупы и те, у кого он не столь богат»

Диего Симеоне увидел неуважение в комментариях Пепа Гвардиолы об игре «Атлетико».
Его команда встречалась с «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов, и в полуфинал по сумме двух матчей (1:0, 0:0) прошли «горожане».
«Мне незачем высказывать свое мнение насчет того, что говорят другие, независимо от того, хорошо они отзываются или плохо.
Те, у кого обширный словарный запас, очень умны и умеют хвалить с презрением. Но те из нас, у кого лексикон не столь богат, не так глупы», – отметил аргентинец.
Гвардиола об 1:0 с «Атлетико»: «И сегодня, и через сто тысяч лет будет очень сложно атаковать против 5-5-0»
Пеп Гвардиола: «Я никогда не критиковал игру «Атлетико». У этой команды много достоинств»