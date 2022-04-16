Смотрите видео невероятной передачи Мораты и гола Влаховича на 95-й минуте

Смотрите голы матча «Ювентус» – «Болонья».
В 33-м туре Серии А туринский клуб дома сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).
На 52-й минуте счет в матче открыл Марко Арнаутович. Австриец вышел один на один с вратарем Войчехом Шченсны и переиграл его.
В конце основного времени судья удалил двух игроков гостей: Адама Сумаоро – за фол последней надежды, а Гари Меделя за излишние эмоции.
«Ювентус» сумел спастись на 95-й минуте. После розыгрыша углового Альваро Мората пробил через себя, а Душан Влахович подправил мяч в пустые ворота.