Смотрите видео невероятной передачи Мораты и гола Влаховича на 95-й минуте

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Смотрите голы матча «Ювентус»«Болонья».

В 33-м туре Серии А туринский клуб дома сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

На 52-й минуте счет в матче открыл Марко Арнаутович. Австриец вышел один на один с вратарем Войчехом Шченсны и переиграл его.

В конце основного времени судья удалил двух игроков гостей: Адама Сумаоро – за фол последней надежды, а Гари Меделя за излишние эмоции.

«Ювентус» сумел спастись на 95-й минуте. После розыгрыша углового Альваро Мората пробил через себя, а Душан Влахович подправил мяч в пустые ворота.

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