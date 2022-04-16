Смотрите видео невероятной передачи Мораты и гола Влаховича на 95-й минуте

Смотрите голы матча – .

В 33-м туре Серии А туринский клуб дома сыграл вничью с «Болоньей» (1:1).

На 52-й минуте счет в матче открыл . Австриец вышел один на один с вратарем и переиграл его.

В конце основного времени судья удалил двух игроков гостей: Адама Сумаоро – за фол последней надежды, а за излишние эмоции.

«Ювентус» сумел спастись на 95-й минуте. После розыгрыша углового пробил через себя, а подправил мяч в пустые ворота.