Судья удалил 2 игроков «Болоньи» в конце матча с «Ювентусом»: Сумаоро – за фол последней надежды, Меделя – за споры

Судья Хуан Лука Сакки удалил двух футболистов «Болоньи» в конце игры с «Ювентусом».

На 81-й минуте защитник Адама Сумаоро сбил форварда у края своей штрафной, мешая ему выйти один на один с голкипером. Судья, посмотрев видеоповтор, принял решение удалить 29-летнего футболиста.

, партнер Сумаоро, возмутился решением арбитра, за что получил желтую карточку. После этого полузащитник разозлился еще сильнее, и Сакки удалил его.

«Болонья», ведущая со счетом 1:0, доигрывает матч в меньшинстве, добавлено 8 минут.

«Ювентус» – «Болонья». 0:1 – Арнаутович забил. Онлайн-трансляция