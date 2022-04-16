Смотрите видео гола Соболева, симуляции Бакаева и лучшие моменты матча с «Рубином»

Смотрите голы и моменты матча «Спартак» – «Рубин».
В 25-м туре РПЛ москвичи дома сыграли вничью с казанцами (1:1).
«Рубин» открыл счет на 30-й минуте. Александр Зуев заложил вираж у угла штрафной и сильно пробил с правой. Владислав Игнатьев подставил голову перед воротами, и мяч от перекладины отскочил в сетку.
На 52-й минуте случился спорный момент – Зелимхан Бакаев упал в штрафной «Рубина», но судья не назначил пенальти и показал игроку «Спартака» желтую карточку за симуляцию.
На 69-й минуте угловой помог «Спартаку» сравнять счет! Вратарь Юрий Дюпин отбил мяч перед собой, сыграв в падении во вратарской. Александр Соболев эффективно добил мяч в ворота.
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