Конте после 0:1 с «Брайтоном»: «Судьи должны попытаться не ломать темп игры, когда кто-то симулирует травмы»

недоволен арбитрами, работавшими на матче – (0:1).

«Иногда я думаю, что судья должен уделять большее внимание защите игроков. Я понимаю: игрок идет в отбор. Но если он частично играет в мяч, а частично – в ногу, то он наносит вред сопернику. Это не одно и то же.

Я думаю о безопасности игроков. Судья должен уделять этому больше внимания и относиться к этому вопросу с пониманием. Если после подката, когда игрок попал и в мяч, и в ногу, футболисту нанесен вред, то нужно наказывать серьезнее.

Я был футболистом, я знаю, как это работает. Если я хочу создать проблему, нанести сопернику травму, я нахожу правильный момент, чтобы сыграть так, чтобы попасть и в мяч, и в тело. Я был игроком, я знаю это!»

О том, что «Брайтон» тянул время

«В такой ситуации судья должен действовать лучше. Это нормально, когда ты играешь и можешь заработать одно очко – а в итоге они получили даже три. Ты поимаешь, что нужно снизить темп, и игрок остается лежать.

Но я думаю, что судьи должны попытаться не ломать темп игры, когда кто-то симулирует травмы», – сказал тренер «Тоттенхэма».

Сегодняшнюю игру судил .