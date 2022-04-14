Конте о шансах «Тоттенхэма» на топ-4: «У «Арсенала» матч в запасе, но в гонке и «МЮ», «Вест Хэм»

Главный тренер Антонио Конте высказался о борьбе за место в топ-4 .

осталось провести на матч больше, чем нам. Но в гонке участвует не только он, а еще и , , «Вулверхэмптон». Стать первым в этой гонке можно лишь в том случае, если ошибаться будешь мало.

Важно понять, когда наступает подходящий момент для рывка. Надо не допускать больших ошибок, стараться набирать три очка.

Но мы очень здорово работаем, я видел это в течение недели. Надеюсь, мы возьмем три очка в матче против «Брайтона», это оказало бы давление на остальные клубы», – сказал Конте.