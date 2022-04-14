Конте о шансах «Тоттенхэма» на топ-4: «У «Арсенала» матч в запасе, но в гонке и «МЮ», «Вест Хэм»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Вулверхэмптон Антонио Конте Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о борьбе за место в топ-4 АПЛ.

«Арсеналу» осталось провести на матч больше, чем нам. Но в гонке участвует не только он, а еще и «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Вулверхэмптон». Стать первым в этой гонке можно лишь в том случае, если ошибаться будешь мало.

Важно понять, когда наступает подходящий момент для рывка. Надо не допускать больших ошибок, стараться набирать три очка.

Но мы очень здорово работаем, я видел это в течение недели. Надеюсь, мы возьмем три очка в матче против «Брайтона», это оказало бы давление на остальные клубы», – сказал Конте.

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