«Рангник заменил не Роналду, а Рэшфорда, не захотев повторения того, что было в Брентфорде. Это позор». Мерсон об «МЮ»

возмутила замена форварда «Манчестер Юнайтед» в матче с (0:1).

«В матче с «Эвертоном» Рангник заменил Маркуса Рэшфорда, хотя он был лучшим игроком «МЮ» на поле, потому что не хотел повторения истории, ранее случившейся в игре против .

Я был на том матче, та ситуация была позорной. Рангник не должен был тогда оправдывать свои решения, ведь он тренер. В возрасте Роналду нельзя играть в каждом матче. Учитывая перспективы, Рэшфорд нужнее, чем Криштиану.

В одном из предыдущих матчей в атаке вместе с Роналду играл Кавани. С этим надо заканчивать как можно скорее, иначе клуб лишится звания крупнейшего в мире. Долго они так не протянут», – сказал бывший хавбек .