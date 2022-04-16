Холанд прервал 5-матчевую безголевую серию в Бундеслиге, дважды забив «Вольфсбургу». У него 18 мячей в 20 играх за «Боруссию» в чемпионате

Эрлинг Холанд дважды забил за «Боруссию» в матче против .

Новержец отличился на 38-й минуте игры 30-го тура немецкого чемпионата против «Вольфсбурга» (6:0, второй тайм) после паса от Марко Ройса, а второй мяч он забил на 54-й минуте с передачи Юлиана Брандта.

21-летний форвард прервал 5-матчевую безголевую серию в Бундеслиге. До сегодняшней игры Холанд забивал за «Боруссию» в чемпионате 22 января – «Хоффенхайму» (3:2). В той игре он получил травму и не играл до 13 марта.

В этом сезоне футболист забил 25 голов (18 из них – в чемпионате) и отдал 7 передач в 26 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.