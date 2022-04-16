Рангник про ЛЧ: «Больно смотреть, как «Атлетико» играет с «Ман Сити». Там должен был быть «МЮ»

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Ральф Рангник высказался о шансах «Манчестер Юнайтед» на выход в Лигу чемпионов.

– Конечно, это не в ваших руках, но вы по-прежнему верите, что «МЮ» попадет в топ-4?

– Математически это возможно, но разговоры об этом нам не помогут. Нужно побеждать. Только это может повлиять на ситуацию, и мы можем сделать это – с помощью хорошей игры и результатов. Нужно снова начать побеждать.

Перед матчем с «Лестером» я говорил, что «МЮ» нужно набрать 9 очков в 3 матчах. Пока в играх с «Лестером» и «Эвертоном» мы набрали одно очко из шести возможных. Так что нет смысла говорить о том, возможно ли попадание в Лигу чемпионов.

Да, математически это все еще возможно, но нужно побеждать и в субботу надо начинать это делать.

– Когда игроки смотрели матчи Лиги чемпионов, которые состоялись на этой неделе, у них появилась дополнительная мотивация для возвращения в этот турнир?

– Для мыслей об этом не нужно смотреть матчи по телевизору. Мне больно смотреть, как «Атлетико» играет с «Манчестер Сити». Там должны были быть мы.

Думаю, все понимают, что ради таких моментов и играют в футбол. Мы хотим играть в Лиге чемпионов, ведь это «Манчестер Юнайтед». Все зависит от нас, – сказал тренер английского клуба.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в таблице АПЛ, отставая от 4-й строчки на 6 очков.

Сегодня команда сыграет с «Норвичем» в рамках 33-го тура АПЛ, начало – в 17:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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