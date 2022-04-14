В «Реале» уверены в трансфере Тчуамени. Переход хавбека «Монако» может обойтись в 65 млн евро

намерен осуществить трансфер .

Полузащитник – одна из главных трансферных целей мадридского клуба на следующий сезон. За последние недели был достигнут существенный прогресс в переговорах, но клубы еще не договорились о сумме выкупа.

Ожидается, что трансфер обойдется «Реалу» в сумму около 65 миллионов евро. Мадридцы уверены, что смогут подписать игрока.

В текущем сезоне Лиги 1 22-летний футболист провел 29 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его статистика – здесь.